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Ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку, - Данілов про нібито попадання українських снарядів на територію РФ. ВIДЕО

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов наголошує, що Україна не має ніякого стосунку до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо заяв Росії про обстріли з боку України, зокрема пункту пропуску в Ростовській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - зазначив він.

Данілов наголосив, що влада цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів, а також зазначив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Нашому керівництву треба більше виправдовуватися, щоб у Путлера не було сумнівів, що ОП вже готове підписати капітуляцію.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Та мокшам навіть Шмеркель зараз би не повірила.
  • Ярослав 7cca367b
    Да кацапам только своих ватников надо убедить ...
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