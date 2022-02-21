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Рада у разі необхідності може проголосувати законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї у цілому, - Стефанчук. ВIДЕО

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Спікер Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада підтримає в першому читанні законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

"Тому що там чітко забезпечені ті критерії, які необхідні для того, щоб кожен громадянин мав своє право на самозахист", - зазначив Стефанчук.

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За словами спікера, у разі необхідності Верховна Рада проголосує цей законопроєкт і в другому читанні, і в цілому.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Paljasniy
    Лютый пьяный неадекват будет застрелен как 400 лет назад на диком западе вычистили всех бандитов . Почитай
  • Alex Dave
    В Молдове разрешили с 1990... Преступления с использованием огнестрела и насильственные преступления упали в разы, так как всегда есть возможность словить пулю в голову...
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Не можна давати ножі, молотки, автомобілі, мисливську зброю, сокири (підкресліть потрібне) населенню, тому, що пʼяний неадекват... і далі по тексту.
    Мабуть естонці, молдавани та інші у кого вільний обіг короткостволів уже перебили один одного по-п'яні?
    "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
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