Рада у разі необхідності може проголосувати законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї у цілому, - Стефанчук. ВIДЕО
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Спікер Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада підтримає в першому читанні законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.
"Тому що там чітко забезпечені ті критерії, які необхідні для того, щоб кожен громадянин мав своє право на самозахист", - зазначив Стефанчук.
За словами спікера, у разі необхідності Верховна Рада проголосує цей законопроєкт і в другому читанні, і в цілому.