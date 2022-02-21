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"Врубівка знову під обстрілом. Три снаряди щойно впали на село", - окупанти повторно обстріляли селище на Луганщині. ВIДЕО

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Російські окупанти повторно обстріляли селище Врубівка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмереж Андрій Дубчак і опублікував відеозапис із селища.

"Врубівка знову під обстрілом. Три снаряди щойно впали на село. Діти та дорослі у сховищах", - пише автор відео.

Місцеві мешканці публікують записи, на яких зазначають, що вони фіксують значно більшу кількість вибухів.

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Нагадаємо, що 17 лютого Врубівка вже потрапляла під обстріл російських окупантів.

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