Перший художній фільм про Революцію Гідності представили у Києві. Стрічку "Ольга" Швейцарія висунула на "Оскар". ВIДЕО

Швейцарсько-французький фільм "Ольга", знятий французьким режисером Елі Граппом, представили у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в Українському домі 20 лютого, що є дуже символічним, оскільки ця стрічка вважається першим художнім фільмом про події Революції Гідності.

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Цьогоріч Швейцарія виставила цю картину на здобуття премії "Оскар". Раніше фільм отримав низку нагород на фестивалях, зокрема нагороду за найкращий сценарій на "Каннському тижні критики".

Це історія про 15-річну українську гімнастку Ольгу, яка змушена переїхати до Швейцарії через резонансні розслідування своєї матері-журналістки. Під час відбору до нової збірної та підготовки до Чемпіонату Європи в Україні починається Євромайдан, а потім - Революція Гідності, де задіяні мама і друзі Ольги. Юній дівчині доведеться зробити доленосний вибір.

"Фільм дуже важливий. Він про Майдан, про персональні долі героїнь, про персональну історію для багатьох українців. Напевне, це перший художній фільм, який фокусується на Революції гідності, - не безпосередньо, а через конкретний сюжет і долю української гімнастки. Фільм знятий у 2020 році, коли здавалося б, Майдан вже не був у мейнстрімі. Нині він успішно завойовує аудиторію західних глядачів", - сказав перед прем'єрою генеральний директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Для мене було дуже важливо зняти цей фільм, тому що це історія для людей, які спостерігають за ситуацією у своїй країні, але не можуть на це ніяк повпливати. Ця історія про сильний характер, який опиняється в непереборних обставинах, про силу волі і бажання, які йдуть понад всіма цими обставинами, - розповів режисер Елі Грапп, - який не зміг бути присутній на прем'єрі через скасування авіарейсу з Парижу на Київ.

Коли я у 2016 році працював над документальним фільмом, то познайомився зі скрипалькою, яка приїхала з України, і вона розповідала про те, як події Революції Гідності впливали на її здатність концентруватися. Вона мене дуже вразила та надихнула. З самого початку я розумів, що працюватиму з українцями, і мені було важливо почути їхнє розуміння.

Для мене гордість, що цей фільм презентують саме сьогодні, у цей важливий для України день. Спостерігаючи за реакцією публіки в різних країнах, я бачу, що люди зацікавлені в цій темі і вони відчувають певну солідарність з Україною. Я пишаюся тим, що я посприяв цьому".

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Головну роль виконала непрофесійна актриса, гімнастка Анастасія Будяшкіна з Луганська, яка сьогодні живе і працює у Харкові, роль її подруги - її колега Сабріна Рубцова. За словами дівчат, вони ні секунди не сумнівалися, коли їм запропонували взяти участь у зйомках.

Попри українських продюсерів Максима Асадчого і Олександра Чубка, України немає серед країн-виробників стрічки, оскільки у 2019 Міністерство культури позбавили її фінансування шляхом перегляду результатів пітчингу.

Зараз ведуться перемовини щодо виходу стрічки у широкий прокат.