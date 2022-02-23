Путін похвалився "зброєю, якій немає рівної у світі". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії ніби загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

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"За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. Під час операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання. Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Це наочно засвідчили раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції. На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі. Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил", - заявив Путін.

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Він додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Зазначимо, що виступ Путіна прозвучав на тлі чергового витка агресії Росії проти України.