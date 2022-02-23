Тульчин живим коридором зустрів тіло загиблого внаслідок російського обстрілу воїна 56-ї ОМПБр Дениса Кононенка. Люди стали на коліна перед героем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 22 лютого, о 22.00 в місті Тульчин Вінницької області відбулася зустріч тіла Дениса Юрійовича Кононенка, 30.06.1987 року народження, солдата, водія 2-ї мотопіхотної роти 23-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 19 лютого в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Тульчинської міської територоіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Живий коридор зі свічками: у Тульчині зустріли загиблого на сході земляка. 22 лютого близько 22 години з шаною та скорботою тульчинці зустрічали загиблого 34-річного воїна Дениса Кононенка. Жителі громади вийшли на вулиці аби зустріти земляка-Героя, який віддав життя на сході України. Нагадаємо, що військовослужбовець з Тульчина загинув 19 лютого 2022 року, о 12:40 під час мінометного обстрілу у зоні проведення Операції Об’єднаних сил" - зазначається у повідомленні.

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