"Люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - Фацевич. ВIДЕО

Рівень продажу зброї в Україні дещо зріс, в основному зброя реалізується у східних регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

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"Для порівняння - в минулому році за лютий було продано менше 10 тисяч одиниць. За лютий цього року ця цифра є 10 300. Тобто, не є значне підвищення кількості продажу зброї. В основному зброя реалізується у східних регіонах держави", - сказав він.

Також Фацевич заявив, що населення справді скуповує боєприпаси.

"Магазини нам кажуть про те, що люди дійсно скуповують. Це хороший меседж. Тому що наші люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - зазначив він.

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