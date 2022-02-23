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"Люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - Фацевич. ВIДЕО

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Рівень продажу зброї в Україні дещо зріс, в основному зброя реалізується у східних регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Для порівняння - в минулому році за лютий було продано менше 10 тисяч одиниць. За лютий цього року ця цифра є 10 300. Тобто, не є значне підвищення кількості продажу зброї. В основному зброя реалізується у східних регіонах держави", - сказав він.

Також Фацевич заявив, що населення справді скуповує боєприпаси.

"Магазини нам кажуть про те, що люди дійсно скуповують. Це хороший меседж. Тому що наші люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан

    Первая Мировая. Русские военнопленные в очереди за едой. Польша

    НЕ БРАТЬ ПЛЕННЫХ!
  • Олег Карпов b569f323
  • Valter Valter
    Разобрали все патроны на кабана. К тому же чтобы официально купить оружие нужно взять отпуск и побегать за справками по кабинетам и подождать пару месяцев. С таким успехом проще будет трофей у кацапов забрать
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