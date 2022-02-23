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Російські військові живуть у скотських умовах, їм бракує їжі, вони не розуміють навіщо мають йти в Україну, - Дудін. ВIДЕО

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За інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. У "найкращих" традиціях військ Радянського Союзу ці солдати, ці військовослужбовці нікому не потрібні. Бачимо брак їжі у військовослужбовців РФ - їх викидають і забувають погодувати. Бачимо скотячі умови, в яких вони живуть. Також фіксуємо настрої офіцерів, які вже починають відверто в прямому ефірі обговорювати ті фінансові негаразди, які наздогнали Російську Федерацію, і вже... вони говорять про те, що відбувається фактичне зниження їхньої заробітної плати", - сказав Дудін.

Також за словами очільника УСБУ Харківщини, непоодинокими є розмови, де вони "відверто не розуміють, навіщо вони мають йти в Україну, де вони відверто засуджують ці дії, де вони розуміють, що тут буде для них дуже спекотно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

Топ коментарі

  • A San
    Не надо их жалеть . Это информационная атака.
    Их специально держут ,чтоб они были злыми. Это оккупанты и фашисты и на нашей земле должны быть уничтожены ,если не сдадутся.
  • Бруно Адольфович
    Так половина Росії живе в таких умовах але все одно вірять Путіну..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Скотам-скотсткі умови...
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