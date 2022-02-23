У разі атаки РФ на Київ чи будь-яке інше місто України - відсіч буде дана миттєво, - Данілов. ВIДЕО
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Українське військо готове до відсічі атак з боку РФ на українські міста.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується атаки чи то на Київ, чи атаки на будь-яке інше наше місто, відсіч буде дана миттєво. Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо ті ризики, які йдуть від Російської Федерації. Наше військо готово до відсічі. Ще раз наголошую, немає значення, яке саме місто може зазнати нападу з боку РФ. Ми до цього готові, робимо все, щоб цього не сталося", - зазначив Данілов.