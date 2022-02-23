Новини Відео

"Ваша боротьба - наша боротьба": Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців. ВIДЕО

11 32729
Президенти Литви та Польщі Ґітанас Науседа та Анджей Дуда прибули до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Науседа у твіттері.

"Після консультацій у Польщі з Анджеєм Дудою минулої ночі сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб висловити солідарність із нашим другом Володимиром Зеленським. Шановні українці, Литва разом із вами. Ваша боротьба – наша боротьба. Разом до перемоги!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа виступив за прискорення інтеграції України в ЄС

Ваша боротьба - наша боротьба: Науседа і Дуда прибули до Києва, щоб підтримати українців 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Вітаємо панів Президентів в Україні! Дякуємо за підтримку!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Щира подяка.
  • AlexBrentano
    Слава Литві ! Слава Польщі!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини