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Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які прибули до нашої країни з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Переговори лідерів трьох держав відбуваються в Маріїнському палаці в Києві.

Після завершення зустрічі президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    То людина такої національності, що обовьязково викрутиться.
  • vigo
    Не могу без отвращения смотреть на то, что возглавляет Украину пред лицом самой, пожалуй, большой опасности за время независимости.
    Как же нужен нам сейчас в президентском кресле опытный патриот, твердый, решительный и авторитетный человек, а не вот этот вот полуобразованный лицедей и кривляка...
  • 5 копійок
    Нехай знає своє місце і пам"ятає хто він такий. Зайвий пендель не завадить
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