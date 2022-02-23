Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які прибули до нашої країни з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Переговори лідерів трьох держав відбуваються в Маріїнському палаці в Києві.
Після завершення зустрічі президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації.