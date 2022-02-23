Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які прибули до нашої країни з робочим візитом.