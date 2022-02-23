"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!", - "слуга народу" Любота пояснює віцеспікеру Корнієнку, що його голос за санкції проти депутатів Держдуми РФ не зарахований. ВIДЕО

Народний обранець від "Слуги народу" Дмитро Любота, використовуючи нецензурну лайку, пояснив віцеспікеру Олександру Корнієнку, що його голос не зарахувався під час голосування щодо санкцій проти російських депутатів