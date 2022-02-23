Новини Відео

"Ну, бл#дь, п#здец! Мне звонят и говорят, что за х#йня!", - "слуга народу" Любота пояснює віцеспікеру Корнієнку, що його голос за санкції проти депутатів Держдуми РФ не зарахований. ВIДЕО

38 46466
Народний обранець від "Слуги народу" Дмитро Любота, використовуючи нецензурну лайку, пояснив віцеспікеру Олександру Корнієнку, що його голос не зарахувався під час голосування щодо санкцій проти російських депутатів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пояснення Люботи потрапило до ефіру телеканалу "Рада" під час трансляції засідання парламенту.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь й#бана... Шановні колеги...", - "слуга народу" Негулевський заматюкався на трибуні ВР і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Новій Одесі. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Светлана Науменко


    Yuriy Kochevenko



    Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
    Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
    Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
  • Віталій Українець 4726b64e
    Не дарма хвилюється зелена шваль. Прийде час - з кожного народ спитає за що ти голосував, які рішення приймав. А потім шана або на гілляку.
  • Sophia-Maria Duglass
    ВОТ ОБЪЯСНИТЕ - как человек бежавший от оккупации в абхазии в Украину , теперь глава большой фракции ВР
    УКРАИНЦЫ , ВЫ ВООБЩЕ СЕБЯ НЕ УВАЖАЕТЕ ????
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини