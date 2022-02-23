Окопна війна: "Жителі Донецька, я сам з Донецька. Не вірте російській пропаганді, ми не будемо стріляти в цивільне населення і не стріляємо", - боєць ЗСУ Михайло. ВIДЕО
Михайло народився і виріс в Донецьку, як тільки російські найманці захопили його місто, він вивіз родину і пішов в ЗСУ, щоб воювати проти російського агресора, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
В Михайла досі є зв'язок з тимчасово окупованими територіями.
Він бачить, як російські окупанти роблять все можливе, щоб тільки дискредитувати українську армію.
"Жителі Донецька, я теж з Донецька і я не буду стріляти по вас, ми не будемо стріляти по мирних українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Не вірте росіянам і їхнім найманцям, вони вас просто використовують" - зазначив Михайло.
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