Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя, - соцмережі. ВIДЕО
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Колона бронетехніки під прапорами "ДНР" та Росії під православною хоругвою рухається у напрямку Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, автор якого стверджує, що колона справді рухається у маріупольському напрямку, з'явилась в соцмережах.
На відео приблизно півтора десятка бронемашин. Частина з них - танки. На відео чути розмову англійською мовою Один зі співрозмовників ствердно відповідає на питання про те, чи це російські танки. На останній бронемашині, яку видно на відео, замість прапора встановлено православну хоругву.