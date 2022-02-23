Ахметов повернувся до України. ВIДЕО

Бізнесмен Рінат Ахметов переконаний, що Україна та українці вийдуть із поточної ситуації сильнішими.

Про це він заявив у коментарі виданню "Українська правда" після прильоту до Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими", - заявив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво та модернізацію виробничих потужностей та створення робочих місць в Україні.

"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів в українську економіку, у нові робочі місця і від цього виграє Україна та кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташовано наш бізнес. І найголовніше – ми допомагали, допомагаємо і допомагатимемо. Людей у ​​біді ми не залишимо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен має займатися своєю справою", - заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд. грн. податків для підтримки державного бюджету.

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