"Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО
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Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до громадян РФ з проханням зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
Геращенко звертається у ньому до лідерів громадської думки в Росії та до російської молоді і попереджає про загрози, які стануть реальність у випадку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.