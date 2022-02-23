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"Россияне - остановите Путина!", - радник глави МВС Геращенко звернувся до громадян РФ. ВIДЕО

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Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до громадян РФ з проханням зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Геращенко звертається у ньому до лідерів громадської думки в Росії та до російської молоді і попереджає про загрози, які стануть реальність у випадку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Антоша- ну ти висрал,блін...
  • Sergiy Zhugan
    це ти до кого звертаєшся до бидла сикунів
  • vitaliymkua
    Тоха так і не зрозумів що там народ таке собі колективне *****...
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