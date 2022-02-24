Кива записав звернення до "братніх росіян": просить "звільнити" Україну. ВIДЕО
Відповідне звернення до громадян РФ він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі святом вас, браття! Зі святом - днем захисника Вітчизни! Зі святом - днем Червоної армії та військово-морського флоту. Тієї армії, спадщиною якої ми досі пишаємося", - сказав Кива.
Народний депутат України обурився тим, що росіяни чують на свою адресу звенувачення від українців. Та заявив, що дії РФ несуть українському народу "надію на відродження".
"Сьогодні моя країна поневолена та фактично поставлена на коліна Заходом. Просочена нацизмом, і в неї немає майбутнього. Україні потрібна допомога. Українському народу потрібне визволення. І ми розраховуємо на вас", - сказав Кива.
Член "ОПЗЖ" додав, що, на його думку, росіяни, білоруси та українці є єдиним народом.
"Ми – єдина сім'я. І настане той момент, коли ми возз'єднаємось і будемо разом", - підсумував він.