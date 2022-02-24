Мер Борисполя Борисенко при вибухи поблизу міста: Війська ПВО відбивають атаку "невідомого літального об'єкту". ВIДЕО
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Сьогодні о 5 ранку в районі Борисполя було чути серію потужних вибухів. Це війська ПВО відбивали атаку "невідомого літального об'єкту"
Про це заявив міський голова Борисполя Володимир Борисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи, які було чутно у Борисполі — це війська ПВО, що відбивають атаку "невідомого літального об'єкту" — міський голова Борисполя.
"Це працює наша армія. Все нормально", - додав він.