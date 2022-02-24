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Мер Борисполя Борисенко при вибухи поблизу міста: Війська ПВО відбивають атаку "невідомого літального об'єкту". ВIДЕО

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Сьогодні о 5 ранку в районі Борисполя було чути серію потужних вибухів. Це війська ПВО відбивали атаку "невідомого літального об'єкту"

Про це заявив міський голова Борисполя Володимир Борисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чутно у Борисполі — це війська ПВО, що відбивають атаку "невідомого літального об'єкту" — міський голова Борисполя.

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"Це працює наша армія. Все нормально", - додав він.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Подленько так ***** напало без обьявлегния войны даже Алоиозыч был честнее!
  • Welt Schmerz
    Сподіваюся, літальному об'єкту вже летальний кінець?
  • Антип61
    В Броварах наше ПВО стоит, С-300. Скорей всего это они.
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