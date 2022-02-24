Білоруські танки перетнули кордон з Україною, - CNN. ВIДЕО

Білоруські танки перетнули український кордон.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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"CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Війська помітили на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь

Близько 6:48 ранку за місцевим часом колону було помічено на в'їзді в Україну.

Раніше повідомлялось, що війська РФ за підтримки Білорусі атакували держкордон України

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