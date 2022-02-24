Банківська система працює у звичному режимі. Обмежено зняття готівки з рахунку клієнтів до 100 тис. грн в день, - НБУ. ВIДЕО
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Банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.
Про це заявив сьогодні на брифінгу голова НБУ Кирил Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що банки відкриваються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.
"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів 100 тисяч в день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас",- сказав він.
Водночас забороняється видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.