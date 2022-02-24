"Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО

Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зайняли оборону.