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"Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО

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Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зайняли оборону.

Топ коментарі

  • время
    Топіть цапів без жалю.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    треба рятувальну оперяцію,не можна кинути хлопців
  • Сергей Бромук
    закатаны в асфальт
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