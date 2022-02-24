Порядок дій для громадян, якщо лунають сирени. Інструкція ДСНС. ВIДЕО
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний:
- Якомога швидше поверніться додому.
- Увімкніть радіо або телебачення.
- Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
- Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.
- Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації:
- Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
- Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
- Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
- На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
- Зберіть всі найважливіші документи.
- Перевірте транспорт, заправте машину.
- Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.