Турчинов закликав громадян стати на захист України: "Патріоти – знову прийшов наш час! Беремо зброю і не пускаймо ворога". ВIДЕО

Виконувач обов‘язків президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов звернувся до українців із закликом стати на захист України.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Патріоти, знову прийшов наш час! Звертаюсь до своїх братів, до українських патріотів, з якими ми в 2014 році змогли захистити країну. Знову прийшов наш час! Беремо зброю і не пускаймо ворога до наших міст, до наших сіл і селищ. Ми зобов‘язані захистити Київ, ми зобов‘язані захистити Україну! На жаль, знову, як і вісім років тому, ми змушені розраховувати тільки на власні сили! Але у нас є тільки один шлях – до безсмертя і перемоги! І нехай допоможе нам Бог! Слава Україні!" - звернувся Турчинов до українців.

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