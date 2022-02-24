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Прикидався українцем: затримано російського диверсанта. ВIДЕО

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Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати з себе українця.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За його словами, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

На запитання, що він робить у цьому місці, він відповів: "Просто живу з цієї сторони, бачу горить будинок і приїхав подивитися".

Документів чоловік із собою не мав.


Прикидався українцем: затримано російського диверсанта 01

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смердюча лапотна свиня...
  • Харьков Сумской
    Наводчик для арты.
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    виродок... ах ха хах кацапская свинья в гугле транслейт обучалась
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