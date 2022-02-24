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Просування російських танків по Олешках. ВIДЕО

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У мережі публікують відео просування російських танків у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема публіку відео танків в Олешках користувач Ібрагім Сулейманов.

Топ коментарі

  • VPYL
    Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

    - сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
    Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

    -здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

    - чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

    -В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

    -видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

    Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

    Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

    О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
  • Запорізький козак
    https://defence-ua.com/news/bayraktar_tb2_u_nebi_ukrajini_jak_znischujut_rosijski_tanki_video-6202.html
  • Oleg UA Lebedinec
    Піздец ...це околиця Херсонв і ніхто не зустрічає ? Шо за *****?
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