Просування російських танків по Олешках. ВIДЕО
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У мережі публікують відео просування російських танків у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема публіку відео танків в Олешках користувач Ібрагім Сулейманов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема публіку відео танків в Олешках користувач Ібрагім Сулейманов.
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
https://defence-ua.com/news/bayraktar_tb2_u_nebi_ukrajini_jak_znischujut_rosijski_tanki_video-6202.html
Піздец ...це околиця Херсонв і ніхто не зустрічає ? Шо за *****?