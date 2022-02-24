Люди ховаються в метро Харкова. ВIДЕО
19 03815
У мережі з'явилося відео того, як харків'яни ховаються в метро.
Я повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.
Я повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує Телеграм-канал Voynareal.
Hellis
@13Hellis_13
·
4 год
НБУ открыл счёт для помощи ВСУ. Да, я буду помогать, но....
НО ****, ****, об вашу маааать! Я хочу, чтобы после того, как мы отобьемся, Вовину "большую стройку" ему обмотали на шее огромным узлом. ****! Дрянь! Бла дь!!! Простите , кричу и слезы душат
А де та, ****, Єрмак, поділася. Цікаво. Раніше піздело, не зупинишь. ФСБешний батько до себе забрав?
а у нас в Одессе метро нет бомбоубежища да есть но как то все стремно смотришь на карту надо бегом между домов метров 200 ближайшее и думаешь где больше шанса попасть под ракету бомбу дома в квартире или на лице бежав в убежище... и на всех и не хватит... лезь в подвал 5 этажки Хрущевки глупость еще та... если дом рухнет то и не откопают... у нас катакомбы за 8 лет с начала войны никто не потрудился открыть в город, на море- вход в катакомбы, провести туда свет, ремонт, закрыть опасные участки и ответвления, сделать указатели, прочистить проходы составить карту локальных участков.. организовать в них медпункты, столовки, ночлежки.. ведь строить ничего не надо это уже построено просто спецов за 8 лет напрягать надо было и постепенно привести катакомбы до применения --как убежища...увы...