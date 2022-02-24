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Активні бойові дії ведуться фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ, - глава ХОДА Синєгубов. ВIДЕО

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Оперативний штаб Харківської області працює у посиленому режимі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова.

"Всі наші сили спрямовані на оборону вашого спокою. Ворог несе великі втрати", - зауважив Синєгубов.

"Оперативний штаб працює у посиленому режимі. Зберігайте спокій і підтримуйте своїх захисників. Разом переможемо!", - закликав голова ОДА.

Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
  • ПОРФИРИЙ ИВАНОВ e178e0cb
    Чому досі не знищений Кримський міст?
  • Підлога Маккартні
    Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
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