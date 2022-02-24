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"Ми робимо свою роботу, як треба. Думаю, ще хтось отримає, я перепрошую, п##ди", - українські військові. ВIДЕО

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Захисники України розповіли, що думають здатність дати відсіч агресору.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз робимо свою роботу так, як належить. Я думаю, хтось ще отримає, я вибачаюсь за вираз, п##ди. І ми все вирішимо, ми закриємо це питання. І ніхто більше до нас не залізе. Все буде добре", - розказав боєць ВСУ Юрій, який воює на Луганському напрямку.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • Ivan Pidbujpata
    Береги Господь наших захисників
  • Eлена Терехина c0673215
    Бережи Боже Вас рідненьки !
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