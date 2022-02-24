Киянам з тероборони за день роздали понад 10 тис. автоматів, - Веніславський. ВIДЕО

Озброєні автоматами кияни патрулюють вулиці столиці.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У місті Києві протягом останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади біля 10 тис. автоматів", - сказав він.

Веніславський пояснив, що йдеться про кіян, які самоорганізувалися та підпорядковуються командуванню сил Територіальної оборони.

"Вони зараз озброєні, вони зараз вже в цей час здійснюють патрулювання вулиць Києва. І тому це ще один дуже потужний компонент відсічі", - додав нардеп.

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