Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО

Українські прикордонники, які захищали острів Зміїний, відповіли на вимогу російського агресора здатися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав він.