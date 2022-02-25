Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".
Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.
Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.
"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав він.