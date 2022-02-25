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Відео останніх хвилин життя прикордонників на Зміїному: Ракетним ударом з крейсера "Москва" окупанти вдарили по острову. ВIДЕО

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З'явилося відео останніх хвилин життя українських прикордонників на острові Зміїний, які відмовилися здатися російському військовому кораблю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни вимагали від українських прикодонників на острові Зміїний здатися.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – двічі повторює противник.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Читайте: Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Я не буду дивитись...дуже боляче...
    Для мене вони живі.
  • Vlad Hof
    Жаль не было у пацанов одной ракеты Нептун
  • Леся Голод
    Герої не вмирають!
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