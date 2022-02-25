Відео останніх хвилин життя прикордонників на Зміїному: Ракетним ударом з крейсера "Москва" окупанти вдарили по острову. ВIДЕО

З'явилося відео останніх хвилин життя українських прикордонників на острові Зміїний, які відмовилися здатися російському військовому кораблю