Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО
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В місті Гола Пристань на Херсонщині українські військові збили російський вертоліт.
Відповідне відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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