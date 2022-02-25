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Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО

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В місті Гола Пристань на Херсонщині українські військові збили російський вертоліт.

Відповідне відео опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
  • Мистер Икс 00711c20
    ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
  • Zemer
    На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов
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