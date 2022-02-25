Російські окупанти розстрілюють цивільне авто. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники розстрілюють під Херсоном цивільний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео у Фейсбуку оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це відео, зняте сьогодні сміливим українцем, має побачити вся Росія і весь Світ!

Воно зняте під Херсоном.

Російські окупанти розстрілюють автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків і жінка!

Вони дивом залишилися живими. Їм просто пощастило.

Звертаюся до Медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів Ваших глядачів та читачів.

Звертаюся до лідерів спільної думки Росії. Подивіться це відео. Уявіть той жах, який вони зазнали, потрапивши під обстріл російських окупантів.

Продовжуйте робити відеозвернення до російського народу із закликом "Зупинити війну!"

Дякую Андрію Макаревичу, Семену Слєпакову та багатьох інших росіян, які вже зробили відеозвернення. Нехай за Вами йдуть і інші мужні та чесні росіяни", - написав він.