Новини Відео

Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

132 586110
Відео знищеної російської техніки у місті Конотоп на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Тот самый пилот, который сбил 6 вражеских самолётов, его прозвали "Киевский призрак"
  • Запорізький козак
    ⚡️Кибервойска Украины получили доступ к бухгалтерии и системе документооборота ДСК (для служебного пользования) ВЧ 6762, Ставропольский Край г. Железноводск.

    Паспорта, военные билеты, личные данные, список кредитных карт личного состава. Военнослужащие данного подразделение направлены в Украину. Все деньги с их карт пойдут на закупку вооружения для ВСУ.
  • olele
    Страны НАТО будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны и дополнительное вооружение, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам саммита.

    Генсек также рассказал, что Россия три раза нарушила основополагающий акт Россия - НАТО, поэтому соглашение больше не работает.

    @zerkalo_io https://t.me/charter97_org/63392
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини