Прем’єр Британії Джонсон заговорив російською: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВIДЕО

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон звернувся до громадян Російської Федерації мовою, яку вони мали би розуміти. Також він висловився і українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Британський прем’єр закликав зупинити війну Росії проти України. "Я не верю, что это война от вашего имени", - звернувся він до громадян РФ.

Також Джонсон висловився і українською.

"Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна", - сказав він на відео. "Слава Україні", - додав політик.