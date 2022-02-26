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Прем’єр Британії Джонсон заговорив російською: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВIДЕО

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Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон звернувся до громадян Російської Федерації мовою, яку вони мали би розуміти. Також він висловився і українською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Британський прем’єр закликав зупинити війну Росії проти України. "Я не верю, что это война от вашего имени", - звернувся він до громадян РФ.

Також Джонсон висловився і українською.

"Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна", - сказав він на відео. "Слава Україні", - додав політик.

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Топ коментарі

  • Nazariy0909 Minecrafter
    РЕБЯТА! Пишут что под Васильковом наши завалили ИЛ76 с десантурой!
  • Запорізький козак
    ⚡️Су-25 российских войск сбил украинский пилот Су-27. Враг летел в направлении Винницы, пилота ищут.
  • irenka ko
    Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
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