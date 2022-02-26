"Горите в аду, пид#расы российские", - киянин, в квартиру якого влучив російський снаряд. ВIДЕО
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В Києві снаряд окупантів влучив у житловий будинок. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути. УВАГА! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.
Чоловік розповідає, що ракета влучила в квартиру, але його родині вдалося врятуватись.
У дружини та старшого сина зламані ноги, а молодшого забрали рятувальники.
Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.