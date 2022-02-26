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"Горите в аду, пид#расы российские", - киянин, в квартиру якого влучив російський снаряд. ВIДЕО

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В Києві снаряд окупантів влучив у житловий будинок. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути. УВАГА! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.

Чоловік розповідає, що ракета влучила в квартиру, але його родині вдалося врятуватись.

У дружини та старшого сина зламані ноги, а молодшого забрали рятувальники.

Нагадаємо, 26 лютого ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі у Києві.

Дивіться: Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві. ВIДЕО камер спостереження

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Добре, що врятувались.
    Кацапи кінчені тварі.
  • Rino Onix
  • Микола Мазуренко
    І згорять 100%
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