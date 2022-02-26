Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах, - Держприкордонслужба. АУДIО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.
Нагадається також, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу. Крім цього, вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.
Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.
Крім того, наголошується, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.