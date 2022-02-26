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Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах, - Держприкордонслужба. АУДIО

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ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Нагадається також, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу. Крім цього, вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

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Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

Крім того, наголошується, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Флот российской *********, пошел *****!
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    эх, Нептун-Нептун..(
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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