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Війська РФ несуть втрати живої сили і техніки на Чернігівщині та Сумщині, - Оперативне командування "Північ". ВIДЕО

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Російські окупанти зазнають втрат на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Противник несе втрати живої сили та техніки на Чернігівщині та Сумщині. Північні околиці Конотопу. ЗСУ нанесли авіаудар. Підрозділи армії рф понесли великі втрати: до 30 од. броне- та автотехніки, жива сила - вточнюється. Ті, хто вижив покидають позиції та розбігаються в невідомому напрямку.

В н.п. Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки. В стані розбитого підрозділу хаос.

На менському напрямку знищена понтонна переправа через річку та нанесено удари по противнику. 20 одиниць техніки було спалено. Велика кількість загиблих та поранених. Командування підрозділів армії рф їх не намагається навіть евакуювати", - йдеться в повідомленні.

Українська армія тримає оборону на околицях Чернігова.

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Топ коментарі

  • Galand
    Какой же красивый у нас ФЛАГ! Едут и аж тепло на душе от него
  • cimbitep
    работают и пусть себе работают по-тихому. не надо никакой информации.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Казали ж мудакам. Не знімайте і не поширюйте переміщення українських військ.
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