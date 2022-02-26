ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні військ РФ, знищено близько 20 одиниць техніки. ВIДЕО
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Українські війська знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів на Чернігівщині.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Пообіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.
В результаті вогневого ураження підрозділи армії рф понесли втрати. Знищено близько 20 од. техніки, великі втрати особового складу, багато поранених.
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