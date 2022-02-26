У Києві усім охочим видано понад 25 000 одиниць автоматичної зброї та 10 млн набоїв, - Монастирський. ВIДЕО
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Охочим захищати Київ видали 25 000 одиниць автоматичної зброї та близько 10 млн набоїв, РПГ, гранати.
Про це розповів у своєму зверненні Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник також відзначив самоорганізованість українців по всій країні: "Я пишаюся і бачу, як люди захищають містечка, села, вулиці та будинки. Самоорганізуються, щоб не було мародерства та пограбувань".
Поліція зараз разом з військовими забезпечує надійний тил, а також протидіє ДРГ, які працюють у різних містах, наголосив Монастирський.