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У Києві усім охочим видано понад 25 000 одиниць автоматичної зброї та 10 млн набоїв, - Монастирський. ВIДЕО

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Охочим захищати Київ видали 25 000 одиниць автоматичної зброї та близько 10 млн набоїв, РПГ, гранати.

Про це розповів у своєму зверненні Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник також відзначив самоорганізованість українців по всій країні: "Я пишаюся і бачу, як люди захищають містечка, села, вулиці та будинки. Самоорганізуються, щоб не було мародерства та пограбувань".

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Поліція зараз разом з військовими забезпечує надійний тил, а також протидіє ДРГ, які працюють у різних містах, наголосив Монастирський.

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Виталий Харитонов f2132970
    Це близько 25000 карателів руснявих свинособак.
    Співвідношення загиблих свинособак ЕрЕф до загиблих Захисників України десь 1:6 на корість України.
    На Україні близько 35 мільйонів громадян лишилось.
    35 х 6 = 210 мільйонів.
    В них населення стільки немає)))
    Біжіть, поки можете, виродки.
  • Стас Орлов
    Помние путлер не прекратит войну, потому что это ударит по его самолюбию и обернется позором в расисе. Он будет до последнего посылать войска. Единственный выход полное уничтожение парашников и освобождение наших теереторий включая Крым.
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