У житловий будинок в Бородянці влучив снаряд: троє людей загинули, ще троє, ймовірно, під завалами. ВIДЕО

У смт Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряда в житловий будинок виникла пожежа, загинуло 3 особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужьба ДСНС у телеграмі.

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"О 13:40 у смт Бородянка Бучанського району внаслідок попадання снаряду в житловий будинок виникла пожежа. О 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло 3 людини. Можливо під завалами знаходиться ще 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

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