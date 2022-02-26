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2 загиблих, 6 тяжко поранені: ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу військами РФ одного з районів Києва. ВIДЕО

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ДСНС України показали один із районів Києва зазнав обстрілів з боку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.

"Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар", - йдеться у повідомленні.

Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян. Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України", - йдеться у повідомленні.

"Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", - додали у відомстві.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
  • Лилия Стацкая
    Чтобы земля украинскаая горела под ногами российских тварей!
    Будь проклято кацапское племя до конца веков.
    Здохните,мрази!
  • grec
    речь Гитлера перед вторжением в Польшу: "Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах. Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели."
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