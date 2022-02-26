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Від Каховки до Павлівки: трупи спалених у своїх же танках російських загарбників. ВIДЕО 18+

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З'явилося відео спалених у свої же танках загарбників. Увага! Відео 18+, багато ненормативної лексики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі і виклав відповідне відео.

"Спалені у своїх танках російські завойовники в Херсонській області на лівому березі Дніпра - від Каховки до Павлівки", - повідомив він.

"Обережно: на відео багато трупів. Земля горить під ногами ворога!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    До КИЇВА нє дашлі...
  • Микола Мазуренко
    Це за Іловайськ.
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