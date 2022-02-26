Від Каховки до Павлівки: трупи спалених у своїх же танках російських загарбників. ВIДЕО 18+

З'явилося відео спалених у свої же танках загарбників. Увага! Відео 18+, багато ненормативної лексики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі і виклав відповідне відео.

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"Спалені у своїх танках російські завойовники в Херсонській області на лівому березі Дніпра - від Каховки до Павлівки", - повідомив він.

"Обережно: на відео багато трупів. Земля горить під ногами ворога!" - йдеться у повідомленні.

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