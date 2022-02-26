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Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

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В Запоріжжі спіймали російську ДРГ.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Мінус 1 группа диверсантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Супер. Просто добили. Так і треба з окупантом.
  • Ksenia VB
    Бо чесно, нема часу з ними тягатись. Вони ж пруть у всі щілини.. треба нових гасити.
  • Ейваз
    Він точно потягнувся за гранатою,я бачив....ти ж теж..??
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