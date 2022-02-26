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Діяти потрібно негайно, завтра може бути запізно, - Володимир Кличко звернувся до світу не допустити гуманітарної катастрофи у серці Європи. ВIДЕО

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Всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, брат лідера "УДАРу" та мера Києва Віталія Кличка звернувся англійською мовою до світової спільноти зупинити російську агресію у самому центрі Європи.

Потрібно діяти терміново, бо це призведе до гуманітарної катастрофи, сказав він у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я – Володимир Кличко. І я звертаюся до всього світу: зупиніть війну, яку розпочала Росія. Сьогодні ракети обстрілювали мирне населення Києва. Гинуть цивільні люди. І це відбувається в самому серці Європи. Зараз не час чекати! Бо це призведе до гуманітарної катастрофи", - заявив він.

Володимир Кличко наголосив: діяти потрібно негайно.

"Вам потрібно діяти негайно, щоб зупинити російську агресію. Будь-чим, що у вас є. І терміново! Завтра або через годину може бути вже запізно. Прошу, почніть діяти негайно! Не чекайте! Дійте! Зупиніть цю війну!", - закликав Кличко.

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