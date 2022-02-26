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Окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС, націлили "Гради", - МВС. ВIДЕО

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Окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС, націлили "Гради", - МВС. ВIДЕО
Російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на місто і Запорізьку АЕС. Українська влада уже поінформувала міжнародну спільноту про загрозу підриву атомної станції.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей момент російські війська підходять до Енергодара і починають розміщувати "Гради", направлені на Енергодар і Запорізьку АЕС", - сказав Денисенко.

У МВС зазначили, що не допустять найгіршого сценарію, проте закликали громадян бути готовими до всього.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Друзі амереканці ваща розвідка працює,якщо зрозумієте що ***** дойшов до кандіції червоної кнопки,******* по Москві,вам це робити не в перший раз..а який ща вихід?
  • Capital Moving
    ну подивимось, як крим захоче пити радіоактивну воду дніпра по кримському каналу....
  • ПравдаЛюбка
    .
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