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"Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО

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Мешканці Полтави затримали диверсанта, який ставив мітки для наведення збої окупанта. При затриманні він вдарив ножем одного з городян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Полтавщина".

За словами очевидців, диверсант ставив мітки в районі дамби між мікрорайонами Половки та Сади-1. Молодий хлопець погнався за ним, щоб затримати. Невідомий вдарив його ножем і почав тікати. Це побачила жінка за кермом автомобіля. Вона збила втікача - після цього до нього підбігли інші чоловіки, які і провели затримання.

Топ коментарі

  • Witek Dani
    Паскуда, там нет смысла допрашивать, на столб *Гойдь-Гойдь* !!!
  • Petrov Viktor
    Допросить тварь с пристрастием и уничтожить.
  • вставай
    Отаких гопнікв нвавіть ******* не треба. Вбивати на міці. Бо від його диверсії залежать людські життя..
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