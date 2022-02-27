На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони. ВIДЕО
51 69580
На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей з РФ, які розшукують своїх близьких.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" окупант з Новокунецького ЗМОПу.
"Щоб зупини вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", - наголосии в Міноборони.