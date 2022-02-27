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На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони. ВIДЕО

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На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей з РФ, які розшукують своїх близьких.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" окупант з Новокунецького ЗМОПу.

"Щоб зупини вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", - наголосии в Міноборони.

На гарячу лінію для родичів окупантів уже надходять сотні дзвінків з РФ, - Міноборони 01

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Топ коментарі

  • pompiere
    Всім рашкомамкам треба казати, що трупи будуть видаватися за поданням форми встановлленого зразку, можна завантажити на сайті ЗСУ, але з особистим підписом путєна. Не штампом, а рукою.
    І підписом - дозволяю забрати рашкотруп самовивозом з України.

    Нехай стьобають сраного нєдостратєга. Бігають за ним з формами встановленого ЗСУ зразка.
  • Aleksandr Tereschenko
    Как в плену -сразу братья Ураинцы!!! А как же Укры, Нацики, Бендеровцы?
  • Anatoliy A 006b9dda
    Расстроились предки видать,что не задвухсотили... Даже не реагируют. Кредит теперь как выплачивать?
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