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Міноборони окупантів розповіло про страшні "бандеромобілі". ВIДЕО

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Міністерство оборони країни-агресора лякає своїх громадян страшними "бандеромобілями".

Про цей "вид транспорту" розповів головний речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео його виступу опубліковане в соцмережах.

"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Вася Пупкин 34ab24ca
    Предлагаю умельцам после победы запустить новую марку автомобилей "Бандермобиль"
  • Алекс Мышкевич
    А чому лякає?

    Саме так і є!
    Нищимо рашистів на суперових бандермобілях!
  • Запорізький козак
    ⚡️ Anonymous ответили пользователю Twitter и рассказали, почему они помогают Украине выиграть войну против России

    "Мы не делаем это ради денег. Мы хотим изменить мир к лучшему. Это наше кредо и мы никогда не попросим денег за свою работу", - говорится в сообщении.
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