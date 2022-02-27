Окупанти підірвали газопровід в Харкові. ВIДЕО

У Харкові вночі 27 лютого російські окупанти підірвали газопровід на Данилівці.

Цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Харківській обласній військово-цивільній адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також відео вибуху на газопроводі опублікувала Державна служба спецзв’язку.

"У Харкові окупанти підірвали газопровід. Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього", - йдеться в повідомленні.